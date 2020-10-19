Врач рассказала о самой опасной стадии гриппа

Самолечение может привести к непредсказуемым последствиям

Врач общей практики Елена Астраханцева предупредила, что при первых симптомах гриппа не стоит пытаться лечиться самостоятельно и искать "чудодейственные" средства в Интернете или бабушкиной записной книжке.

Астраханцева отметила, что особую опасность представляют осложнения, которые могут начаться после болезни из-за неправильного лечения или ослабленного иммунитета.

"И в том, и в другом случае правильную тактику лечения может подобрать только специалист, а не соседка, подруга или "знающие ответ на любой вопрос консультанты" в соцсетях. Более того, наиболее опасная "острая" стадия гриппа чаще всего как раз и приходится на первые дни заболевания, и именно поэтому нужно при первых же симптомах сразу обращаться к врачу", - заявила врач.

Она подчеркнула, что прием лекарств, особенно антибиотиков, ьез рекомендации врача может только навредить организму и усугубить течение болезни. Также специалист рекомендовала не пренебрегать вакцинацией и сделать прививку - это является самым эффективным способом защититься от гриппа, передает АГН "Москва".

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