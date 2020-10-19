Путин поблагодарил Стивена Сигала за байкальского омуля

Голливудский актер помог выполнить поручение президента

Президент России передал слова благодарности Стивену Сигалу. Голливудский актер принимал участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля, которую провели по поручению Владимира Путина.

Российский лидер встретился с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым – и разговор зашел о поручении президента.

"Стивен Сигал принимал участие в этой акции?", - поинтересовался Владимир Путин. Получив утвердительный ответ, президент попросил Шестакова передать голливудскому актеру благодарность.

Глава Росрыболовства рассказал президенту, что уже Выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране. Уже прослеживается положительная динамика, сокращение популяции приостановлено и даже есть небольшой рост. Шестаков добавил, что промышленную добычу омуля рассчитывают начать в 2023-2025 годах.

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