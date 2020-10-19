В Европе выявили новую мутацию коронавируса

О ней сообщили норвежские врачи

Медики проанализировали образцы коронавирусной инфекции, взятые в норвежском городе Тронхейм. Как показали исследования, это новый вариант COVID-19, который до этого не встречался в стране.

Пока свойства новой разновидности коронавируса не изучены и врачи не могут сказать, является ли она более заразной, пишут argumenti.ru со ссылкой на норвежские СМИ.

В городах Европы в связи с ростом заболевших COVID-19 предпринимаются жесткие ограничительные меры, в частности, вводится повсеместный масочный режим. Число инфицированных в мире уже перешагнуло отметку в 40 миллионов.

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