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Названы преимущества разработанной "Вектором" вакцины от COVID-19

15:43
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Главное - безопасность

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", проста в производстве, эффективна и безопасна. О преимуществах нового препарата относительно других форм вакцины  рассказал директор центра Ринат Максютов.
Вакцину "Вектора" от COVID введут в гражданский оборот в январе

Вирусолог подчеркнул, что "ЭпиВакКорона" содержит лишь короткие участки вирусного белка. Это делает вакцину более безопасной. Препарат можно использовать для пациентов с ослабленным иммунитетом и при иммунодепрессивных состояниях.

"Ожидаемым преимуществом… являются безопасность вакцины, ...простота производства и стабильность компонентов, а также режим хранения и транспортировки",- пояснил Максютов.

Разработанный государственным научным центром "Вектор" препарат получил название "ЭпиВакКорона". О регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса на прошлой неделе объявил президент России Владимир Путин.

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