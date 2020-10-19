Названы преимущества разработанной "Вектором" вакцины от COVID-19

Главное - безопасность

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", проста в производстве, эффективна и безопасна. О преимуществах нового препарата относительно других форм вакцины рассказал директор центра Ринат Максютов.

Вирусолог подчеркнул, что "ЭпиВакКорона" содержит лишь короткие участки вирусного белка. Это делает вакцину более безопасной. Препарат можно использовать для пациентов с ослабленным иммунитетом и при иммунодепрессивных состояниях.

"Ожидаемым преимуществом… являются безопасность вакцины, ...простота производства и стабильность компонентов, а также режим хранения и транспортировки",- пояснил Максютов.

Разработанный государственным научным центром "Вектор" препарат получил название "ЭпиВакКорона". О регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса на прошлой неделе объявил президент России Владимир Путин.

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