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Начались испытания третьей российской вакцины от коронавируса

15:57
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Препарат создали в Научном центре имени Чумакова

В Санкт-Петербурге стартовали клинические испытания третьей отечественной вакцины от коронавируса, созданной учеными из Научного центра имени Чумакова. Препарат уже получили первые 30 добровольцев в возрасте от 18 до 45 лет.

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"В данный момент у нас в клинике госпитализировано 30 человек - здоровых добровольцев. С 9 утра мы начали вводить вакцину, всем тридцати была введена вакцина. Вакцина хорошо переносится, у незначительного количества добровольцев повысилась температура тела", - сообщили в центре Чумакова.

Исследователи предполагают, что клинические испытания удастся завершить до конца года, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ученые из Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН работают над созданием цельновирионной вакциной, в основе которой используется коронавирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но при этом сохранивший способность вызывать иммунную реакцию.

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