Ситуацию с коронавирусом в Москве удается взять под контроль

По словам мэра Сергея Собянина, власти делают всё, чтобы избежать введения жестких ограничений

Количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 40 миллионов. Число заболевших растет и в России. По последним данным оперативного штаба, за сутки в стране подтверждено почти 16 тысяч диагнозов. Это максимальный показатель с начала пандемии. Наибольшее число случаев - в Москве. Однако ситуацию в столице удается взять под контроль благодаря принятым мерам.

Снова за парту, но только после проверки температуры. В столичных школах с соблюдением всех мер безопасности возобновили занятия для учеников младших классов, передает "ТВ Центр".

А вот старшеклассники теперь перешли на удаленку. Как и студенты ряда столичных вузов, а также сотрудники многих городских предприятий. Соблюдение режима дистанционной работы в Москве тщательно проверяют. В случае нарушения - штраф работодателю

В столице за сутки - более 4 тысяч 600 новых случаев коронавируса. Такие цифры отчасти результат высокой выявляемости. Тесты на КОВИД в Москве сдают в среднем в два раза чаще, чем, например, в Париже или Лондоне. Где, кстати, уже введен режим комендантского часа.

В столице, отмечают московские власти, пока удается избежать подобных мер. "Крайние меры – введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны. Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса", - сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Чтобы замедлить распространение вируса, в общественных местах по-прежнему обязательно ношение масок и перчаток. А посетители ночных клубов, к тому же, должны предъявить QR код. Данные надежно сохранены. Но если кто-то из гостей заведения окажется в числе заболевших, остальных смогут оперативно предупредить.

Если технология проявит себя эффективной, использовать QR коды могут попросить салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны.

Дополнительные меры безопасности вводят и в регионах. В Подмосковье со среды закрывают музеи. В Забайкалье на удаленное обучение переходят все школы. А в Омске на дистанционный режим перевели областное правительство. При этом все служебные машины отдали в пользование бригадам скорой помощи. В городе экстренно увеличивают число дополнительных больничных коек. Местный госпиталь Минобороны, например, теперь принимает и гражданских.

Число заболевших Ковидом в стране продолжает расти. За последние сутки зарегистрировано почти 16 тысяч новых случаев. Но опасность инфекции, похоже, до сих пор осознали не все. Как показывают регулярные рейды, надеть маску и перчатки в общественном транспорте или магазине многим почему-то кажется очень сложным.

У чешской полиции нервы все-таки сдали. Когда митинг против ограничительных мер в центре Праги перерос в погромы, в дело пошли слезоточивый газ и водометы.

В Чехии уже неделю закрыты школы, бары и рестораны. Но число заболевших все равно растет рекордными темпами. Похожая ситуация в Хорватии, Венгрии. В Швейцарии с этого дня вводят обязательное ношение масок в общественных местах.

А в Италии мэрам городов разрешили самостоятельно объявлять режим комендантского часа. Число зафиксированных случаев коронавируса на Апеннинах за последние сутки выросло на 11 тысяч. В режим изоляции уходят и еще два города Испании - там ситуация аналогична той, чтобы была в марте и апреле. И если не закрыть эти регионы сейчас, новой катастрофы не избежать. А справиться с ее последствиями будет уже намного сложнее.

Екатерина Выскребенцева, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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