Рейтинг кандидатов в президенты: Трамп сократил отставание от Байдена

Действующий президент проводит активную кампанию

Президент США Дональд Трамп продолжит борьбу, даже если проиграет предстоящие выборы. Об этом заявил бывший помощник американского лидера Стив Бэннон. Он уверен, что даже если в ноябре верх одержит Джо Байден, Трамп будет баллотироваться в 2024-м году. За две недели до выборов оба кандидата каждый день проводят по нескольку митингов и встреч с избирателями. Опросы общественного мнения сейчас показывают небольшой перевес демократа, но Трамп его догоняет.

Как демонстрация отменного здоровья после перенесённого коронавируса - ставший уже традиционным танец от Трампа. Под неофициальный гимн гей-сообщества. Действующий президент явно хочет понравиться всем. И тем мужчинам, которые обычно голосуют за демократов. И женщинам. И верующим всех конфессий.

Как вышел Дональд Трамп с больничного, так его и не остановить: вот уже неделю совершает несколько поездок в день. По так называемым колеблющимся штатам, ситуацию в которых еще можно переломить в свою пользу. Сторонники хозяина Белого дома поддерживают его массовыми автопробегами.

Колесят по Америке и за Байдена. Правда, плакаты не такие яркие, сторонники не столь эксцентричны. Да и митинги кандидата от демократов куда менее эффектны, чем шоу, которые устраивает его оппонент. Речи Байдена - пространные. На этом и отыгрывается Дональд Трамп, называя соперника "Сонным Джо".

Впрочем, многим такой подход нравится. Опросы показывают, что Байден по-прежнему опережает действующего президента. И это несмотря даже на скандал, разразившийся после публикации "Нью-Йорк Пост". Там - обрывки деловой переписки сына кандидата от демократов, из которых ясно: руководитель украинской компании "Бурисма" действительно через своего сотрудника Хантера Байдена получил прямой доступ к его отцу - вице-президенту США.

Молчит о коррупционной схеме Байден - молчат и ведущие американские СМИ. Крупнейшие соцсети "Фейсбук" и "Твиттер" и вовсе ограничили доступ к материалу "Нью-Йорк Пост". Зато Дональд Трамп красноречив.

"Эти выборы - это выбор между супервосстановлением Трампа, в котором мы сейчас находимся, или депрессией Байдена. Байден - отъявленный коррупционер. А если вы проголосуете за меня, ваше благосостояние вырастет. Я снижу еще больше налоги!" – заявил Трамп.

Политическое противостояние уже давно выплеснулось и на улицы США. В Бостоне полиции приходится вставать грудью между сторонниками Трампа и Байдена. И чтобы не провоцировать новые столкновения, только наблюдать, как те сжигают американский флаг.

За 15 дней до президентских выборов мало кто берется предсказывать результат. Дело это и вправду неблагодарное. Тем более, что до 3 ноября, по данным американских астрофизиков, человечество может и не дожить. К Земле мчится астероид. Впрочем, вероятность того, что он войдет в атмосферу планеты, говорят ученые, составляет лишь 0,41%. Непотопляемый в последнее время рейтинг Байдена - и тот на фоне скандала снизился серьезнее - на 2 процента.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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