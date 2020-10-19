Сбой в работе МЭШ не помешал началу дистанционной учебы

Занятия продолжаются

Сбой в работе электронного дневника и журнала Московской электронной школы (МЭШ), который произошел в понедельник утром, не помешал началу занятий. Об этом сообщил Департамент образования и науки столицы.

По данным ведомства, работу сервисов стабилизировали уже ко второму уроку. "В настоящее время уроки продолжаются", - добавили в пресс-службе департамента.

Напомним, школьники старших классов продолжат учебу дистанционно до конца октября.

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