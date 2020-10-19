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Россиян научили действиям при симптомах ОРВИ

16:28
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Надо следовать четко прописанной схеме

Врачи объяснили россиянам, как поступать при симптомах ОРВИ. Специалисты подчеркивают, что надо следовать четко прописанной схеме и не опасаться госпитализации.
Начались испытания третьей российской вакцины от коронавируса

Вызывать врача надо, если у вас появились такие симптомы, как температура выше 37,2 градусов, кашель, заложенность носа, боль в груди, затрудненное дыхание, одышка, потеря вкуса и обоняния. При наличии таких симптомов врач должен прийти к вам в течение 24 часов.

Медики поясняют, что не стоит бояться госпитализации. Она не потребуется, если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме – с температурой не выше 38 градусов и частотой дыхания 22 вдоха-выдоха в минуту.

Обязательно вызывать врача, если заболевшему больше 65 лет или у него есть хронические заболевания. Также необходимо обратиться за медицинской помощью, если пациент недавно приехал из другой страны или контактировал с зараженным. Если состояние больного ухдшается, а врач не успел приехать, надо вызывать скорую.

Занимается самолечением ни в коем случае нельзя, подчеркивают специалисты. Отличить COVID-19 от простуды в домашних условиях практически невозможно, а многие противовирусные средства достаточно токсичны и имеют побочные действия. А режим самоизоляции неоходимо соблюдать даже в том случае, если тест показывает отсутствие коронавируса, пишут "Известия".

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