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Nestle грозит штраф до 300 тыс. рублей за нарушение требования об удаленке

16:43
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Соблюдение действующих ограничений контролируется

В Москве ведется контроль за соблюдением указа властей города об отправке сотрудников на удаленную работу. Нарушения были зафиксированы в компании ООО "Нестле Россия", передает АГН "Москва".

Как сообщил главный инспектор Объединения адмимистративно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков, за это предусмотрено административное наказание вплоть до 300 тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жестко контролировать соблюдение уже действующих ограничений. Так, в городе начинаются проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы.

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