Синоптики пообещали москвичам несколько теплых дней

Но без осадков не обойдется

Холодная погода установилась в Москве ненадолго. Жители столицы еще смогут порадоваться теплу, обещают синоптики.

Уже 22 октября, в четверг, с юга придет теплый воздух. Температура поднимется до 6-11 градусов выше ноля. Правда, впечатление испортят осадки – дождь продолжится и 23 октября, в пятницу.

Пока же, с начала недели, погоду в столичном регионе формирует восточная часть циклона. Он постепенно смещается с севера Европейской России на север Западной Сибири. В результате осадки пойдут на убыль, а температура воздуха еще больше понизится из-за северо-западного ветра, прогнозирует портал "Метеоновости".

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