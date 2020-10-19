Мишустин оценил темпы восстановления экономики

Россия прошла первую фазу пандемии лучше многих стран

Россия, как и многие страны мира, столкнулась с новым фактором – пандемией коронавируса. Российской экономике удалось преодолеть первую фазу этого бедствия лучше многих государств, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Чтобы снизить влияние коронавируса, мы приняли целый ряд решений по поддержке граждан и экономики в целом. В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран", - сказал Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Премьер отметил, что, несмотря на внушительный объем поддержки граждан, властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось. По словам Мишустина, уже в следующем году ожидается возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%, и сохранение инфляции на уровне 4%. При этом, подчеркнул глава правительства, по динамике ВВП во втором, самом сложном квартале 2020 года, Россия выглядела привлекательнее таких стран, как Германия, Италия, Франция и Великобритания, передает ТАСС.

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