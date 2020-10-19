Ереван и Баку заявили о готовности к переговорам в Москве

Речь идет о встрече президента Азербайджана и премьера Армении

Ереван и Баку готовы провести переговоры по урегулированию карабахского конфликта в Москве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян не против встречи в российской столице.

Алиев заявил в интервью агентству ТАСС, что готов к любым контактам. Азербайджанский лидер напомнил, что сразу согласился на встречу министров иностранных дел, которая состоялась 9 октября.

"Поэтому мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования", — отметил Алиев.

Пашинян в интервью тому же агентству заявил: он готов приложить все усилия, чтобы достичь мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. В то же время, премьер Армении подчеркнул, что решение должно опираться на компромисс – а не на капитуляцию одной из сторон.

Обстановка вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе идут бои. Несмотря на заключенное 9 октября на переговорах в Москве перемирие, обстрелы продолжаются, стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"