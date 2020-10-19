ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ереван и Баку заявили о готовности к переговорам в Москве

18:06
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Речь идет о встрече президента Азербайджана и премьера Армении

Ереван и Баку готовы провести переговоры по урегулированию карабахского конфликта в Москве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян не против встречи в российской столице.
Лавров призвал не нагнетать напряжение вокруг Нагорного Карабаха

Алиев заявил в интервью агентству ТАСС, что готов к любым контактам. Азербайджанский лидер напомнил, что  сразу согласился на встречу министров иностранных дел, которая состоялась 9 октября.

"Поэтому мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования", — отметил Алиев.

Пашинян в интервью тому же агентству заявил: он готов приложить все усилия, чтобы достичь мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.  В то же время, премьер Армении подчеркнул, что решение должно опираться на компромисс – а не на капитуляцию одной из сторон.

Обстановка вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе идут бои. Несмотря на заключенное 9 октября на переговорах в Москве перемирие, обстрелы продолжаются, стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.