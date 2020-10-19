Названы страны, где будет производиться вакцина "Спутник V"

Большие партии препарата появятся уже в декабре

Большие партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" появятся уже в декабре этого года. Препарат будет производиться не только в России, но еще в пяти странах, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы подтверждаем, что можем поставлять большие объемы в декабре этого года. Мы будем производить вакцину в Индии, Бразилии, в Корее, в Китае и в еще одной стране", - заявил Дмитриев во время онлайн-конференции.

В свою очередь, заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов отметил, что большой массив данных об эффективности вакцины "Спутник V" может быть получен уже к середине ноября. Эксперты принимают во внимание вероятность того, что в разнородной человеческой популяции препарат будет работать неоднородно. Ответ будет получен примерно через месяц, по результатам исследования, которое проводится на группе в 5-10 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"