Пандемия обернулась для ЕС рекордным дефицитом бюджета

По сравнению с прошлым годом он вырос десятикратно

Рекордный дефицит бюджета зафиксирован в 19 странах еврозоны. Причина – пандемия коронавируса, из-за которой этот показатель вырос в 10 раз по сравнению с прошлым годом. По данным Financial Times, дефицит достиг 976 миллиардов евро - это 8,9% ВВП, рекорд с 1995 года.

Издание напоминает о долговом кризисе 2010 года - тогда дефицит вырос до 6,6% ВВП, что вызвало беспокойство инвесторов. На сей раз особой тревоги они не проявляют. Это связано с масштабной программой ЕЦБ по скупке гособлигаций – благодаря ей стоимость заимствований даже для таких стран, как Италия и Греция, в начале октября упала до рекордно низкого уровня.

Аналитики считают, что после недолгого периода восстановления европейские страны могут столкнуться с новой рецессией. Экономический спад возможен уже в четвертом квартале. По прогнозам МВФ, госдолг еврозоны достигнет в этом году 100% ВВП.

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