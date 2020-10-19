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Матвиенко заявила о пользе обмена опыта с Европой

22:19
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Совместная работа поможет эффективнее решать проблемы континента

Продолжение санкционной политики не способствует выходу стран Европы из сложной экономической ситуации. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Совета Европы, передает "ТВ Центр".

Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Москву с официальным визитом. Валентина Матвиенко отметила, что Россия открыта для диалога с Советом Европы. И многие вопросы, которыми эта организация занимается на общеевропейском пространстве, трудно решать без участия Москвы.

Более того, уверена Матвиенко, совместная работа поможет эффективнее решать проблемы континента. Крайне полезным будет обмен опытом по вопросам обеспечения прав человека в условиях пандемии и ограничительных мер в разных странах.

"Сейчас комитеты Совета Федерации работают над тем, чтобы дать законодательное определение этим новым форматам, с тем чтобы, с одной стороны, они были достаточны для сохранения жизни людей, а с другой - чтобы не было такой, как у нас говорят, "отсебятины", и при этом соблюдались права граждан", - заявила Валентина Матвиенко.

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