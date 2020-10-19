Мишустин обсудил с руководством "Единой России" проект бюджета

В документе учтены практически все инициативы единороссов

Итоги совместной работы правительства и "Единой России" над проектом федерального бюджета подвели в понедельник на встрече Михаила Мишустина с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком и первым замруководителя фракции в Госдуме Андреем Исаевым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Обсуждали реализацию задач, поставленных президентом. Андрей Турчак отметил, что практически все инициативы единороссов учтены в проекте главного финансового документа страны. Он обратился к премьеру с просьбой поддержать намерение партии увеличить финансирование оснащения и реконструкции сельских домов культуры и театров в малых городах, а также строительства физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также на встрече зашла речь о выделении необходимых средств на обеспечение жильем детей-сирот, модернизацию первичного звена здравоохранения и льготную ипотеку. Михаил Мишустин поблагодарил партию за эффективную работу.

"Обсуждая с "Единой Россией" непростые вопросы, связанные с приоритетами финансирования, естественно, с безусловным, безукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые государством соответствующим образом приняты и о которых неоднократно говорил президент, вы делаете это ответственно. То есть вы понимаете текущую ситуацию. Ответственность, связанная с возможностями, это то, что, мне кажется, отличает фракцию "Единая Россия", и я хотел бы вас поблагодарить за такой ответственный подход", - отметил Мишустин.

"Для нас самая главная задача – это забота о человеке, его защита, благополучие. И проекты и предложения, с которыми "Единая Россия" выходила в части комфорта городской среды, модернизации первичного звена здравоохранения, строительства объектов культуры, спорта, в первую очередь на сельских территориях, были поддержаны. За это хотели бы сказать огромное спасибо", - заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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