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Сиделка объяснила избиение 90-летней пенсионерки

22:32
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Что она заявила в свое оправдание и какое наказание ей грозит?

В одной из столичных квартир сиделка ухаживает за 90-летней тяжелобольной. Правда слово "ухаживает" здесь совсем не подходит. На беспомощную пенсионерку сыплются удары и оскорбления. В полицию обратился внук пострадавшей. Сиделку в понедельник задержали.

- Как вы считаете, как вы выполняете свои обязанности?

- В смысле?

- Ну как вы ухаживаете за пожилой женщиной, хорошо, плохо?

- Нормально ухаживаю, шесть лет работаю.

Такой оценкой своей заботы о пожилом человеке 42-летняя сиделка делится в отделении московской полиции. Теперь она фигурант уголовного дела по статье об истязании. А кадры, опубликованные МВД России, станут доказательством обвинения.

На кровати в этот момент лежит 90-летняя пенсионерка, которой требуется особый уход. Однако в полиции утверждают, что сиделка систематически избивала свою подопечную. Есть и ещё одно видео, снятое, судя по всему, в другое время.

О том, что в этом доме на юго-западе Москвы творится что-то неладное, заподозрил внук пенсионерки. Именно он и обратился к правоохранителям.

Ситуацию на контроль пообещала взять уполномоченный по правам человека в Москве. Кроме того, уголовное дело может быть передано в Следственный комитет России. За истязание беспомощной пожилой женщины сиделке грозит от трёх до семи лет тюрьмы.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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