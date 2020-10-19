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На Сочи обрушился сильный ливень

22:37
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Последствия стихии устраняют

За считанные минуты улицы Сочи превратились в реки. Автомобилистам приходилось буквально прорываться через бурные потоки. Практически во всех районах города образовались заторы, передает "ТВ Центр".

На южном въезде в Сочи шквалистый ветер повалил на проезжую часть дерево. Никто не пострадал, коммунальные службы оперативно устранили препятствие. К вечеру ливень прекратился, но синоптики предостерегают - дожди с грозами и градом на юге Краснодарского края будут идти до середины недели.

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