На Сочи обрушился сильный ливень

Последствия стихии устраняют

За считанные минуты улицы Сочи превратились в реки. Автомобилистам приходилось буквально прорываться через бурные потоки. Практически во всех районах города образовались заторы, передает "ТВ Центр".

На южном въезде в Сочи шквалистый ветер повалил на проезжую часть дерево. Никто не пострадал, коммунальные службы оперативно устранили препятствие. К вечеру ливень прекратился, но синоптики предостерегают - дожди с грозами и градом на юге Краснодарского края будут идти до середины недели.

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