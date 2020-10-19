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Конгресс США предложил выгнать Турцию из НАТО

19:43
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Причина – участие Анкары в карабахском конфликте

Турцию предложили исключить из НАТО. Авторы резолюции, внесенной на рассмотрение конгресса США, называют одной из причин своей инициативы участие Анкары в карабахском конфликте. По мнению экс-кандидата на пост президента США и члена Палаты представителей Тулси Габбард, поддержка Азербайджана в этом противостоянии противоречит позиции Североатлантического альянса.
Турция перебросила в Карабах сотни боевиков

"В новой резолюции, осуждающей атаки Турции на военные силы США… Тулси Габбард призывает к выходу Анкары из НАТО", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Армянского национального комитета Америки.

В документе также упоминается привлечение Анкарой боевиков в Нагорный Карабах и об участии турецких F-16 в операциях в зоне боев. О планах Анкары перебросить в Азербайджан наемников сообщали ранее источники в сирийской оппозиции, а также президент Сирии Башар Асад, напоминает РИА Новости.

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