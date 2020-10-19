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Трамп заявил о стихийном бедствии в США

20:16
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Президент США высказался об увольнении главного инфекциониста страны

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи – стихийное бедствие для США. Так высказался в разговоре с сотрудниками своего штаба президент Дональд Трамп. Американский лидер намекнул на скорое увольнение главного инфекциониста.
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По словам Трампа, если бы американцы слушали Энтони Фаучи, умерли бы более 700 тысяч человек.  

"Люди устали слышать Фаучи и всех этих идиотов", - приводит газета слова Трампа. Американский лидер не уточнил, по какой причине могли быть эти жертвы, однако напомнил, что в начале пандемии главный инфекционист высказывался против такой меры, как ношение масок.

Днем ранее Фаучи в эфире программы 60 Minutes сообщил, что Белый дом ограничил его появление в СМИ. Трамп, в свою очередь, заявил, что каждое появление этого персонажа на телевидении становится "бомбой". Трамп пообещал, что еще большей бомбой станет его увольнение.

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