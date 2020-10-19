Трамп заявил о стихийном бедствии в США

Президент США высказался об увольнении главного инфекциониста страны

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи – стихийное бедствие для США. Так высказался в разговоре с сотрудниками своего штаба президент Дональд Трамп. Американский лидер намекнул на скорое увольнение главного инфекциониста.

По словам Трампа, если бы американцы слушали Энтони Фаучи, умерли бы более 700 тысяч человек.

"Люди устали слышать Фаучи и всех этих идиотов", - приводит газета слова Трампа. Американский лидер не уточнил, по какой причине могли быть эти жертвы, однако напомнил, что в начале пандемии главный инфекционист высказывался против такой меры, как ношение масок.

Днем ранее Фаучи в эфире программы 60 Minutes сообщил, что Белый дом ограничил его появление в СМИ. Трамп, в свою очередь, заявил, что каждое появление этого персонажа на телевидении становится "бомбой". Трамп пообещал, что еще большей бомбой станет его увольнение.

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