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Лондон обвинил ГРУ в попытках сорвать Олимпиаду в Токио

20:36
  • понедельник
  • 19 октября 2020

МИД Великобритании осудил эти действия "в самых сильных выражениях"

Российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиаду в Токио. Для этого Москва использовала хакеров. Однако позже токийскую Олимпиаду перенесли из-за угрозы коронавируса на 2021 год, говорится в заявлении главы британского МИДа Доминика Рааба.
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"Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки", - заявил Рааб.

Ранее Лондон обвинил Москву в том, что она устроила "кампанию по дезинформации в интернете" против вакцины от COVID-19. Глава британского МИДа тогда заявил, что Россия пытается помешать поиску безопасного средства от коронавируса, передает ТАСС.

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