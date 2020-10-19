Лондон обвинил ГРУ в попытках сорвать Олимпиаду в Токио

МИД Великобритании осудил эти действия "в самых сильных выражениях"

Российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиаду в Токио. Для этого Москва использовала хакеров. Однако позже токийскую Олимпиаду перенесли из-за угрозы коронавируса на 2021 год, говорится в заявлении главы британского МИДа Доминика Рааба.

"Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки", - заявил Рааб.

Ранее Лондон обвинил Москву в том, что она устроила "кампанию по дезинформации в интернете" против вакцины от COVID-19. Глава британского МИДа тогда заявил, что Россия пытается помешать поиску безопасного средства от коронавируса, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"