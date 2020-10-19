ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам предоставят налоговый вычет за занятия спортом

20:58
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Изменения подготовлены по поручению президента

Россияне, занимающиеся спортом или физкультурой, могут получить вычет по налогу на доходы физических лиц. Изменения в Налоговый кодекс подготовил Минфин по поручению президента России Владимира Путина. Поправки рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Депутат Мосгордумы Киселева посоветовала москвичам заниматься спортом на онлайн-тренировках

Налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов. Сумма не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период, максимальный размер вычета - 15,6 тысячи рублей. Перечень организаций, за пользование услугами которых можно будет получить возврат средств, сформирует Минспорт.

Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение. Также могут претендовать на такую меру поддержки участники добровольного пенсионного страхования и страхования жизни и те, кто занимается благотворительностью, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Занятие спортом
Занятие спортом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.