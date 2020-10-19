Россиянам предоставят налоговый вычет за занятия спортом

Изменения подготовлены по поручению президента

Россияне, занимающиеся спортом или физкультурой, могут получить вычет по налогу на доходы физических лиц. Изменения в Налоговый кодекс подготовил Минфин по поручению президента России Владимира Путина. Поправки рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов. Сумма не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период, максимальный размер вычета - 15,6 тысячи рублей. Перечень организаций, за пользование услугами которых можно будет получить возврат средств, сформирует Минспорт.

Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение. Также могут претендовать на такую меру поддержки участники добровольного пенсионного страхования и страхования жизни и те, кто занимается благотворительностью, передает "Интерфакс".

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