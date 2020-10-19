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"Студию маникюра Лены Лениной" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

21:12
  • понедельник
  • 19 октября 2020

В салоне не в полном объеме осуществлялась дезинфекция воздуха

В понедельник специалисты Роспотребнадзора совместно с инспекторами ОАТИ устроили проверку в "Студии маникюра Лены Лениной" на Лубянском проезде. Там был выявлен ряд нарушений.

Так, установлено, что в помещении не в полном объеме осуществлялась дезинфекция воздуха (два бактерицидных облучателя не в состоянии обрабатывать площадь салона красоты – это 60 квадратных метров).

"Также было выявлено нарушение дезинфекционного режима в части обработки поверхностей, используется мягкая мебель, которая не подлежит обработке", - сообщила  главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Елена Калугина.

Салону грозит приостановление деятельности до 90 суток или штраф до 150 тысяч рублей.

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