Лариса Картавцева: в госпитале на ВДНХ больных COVID-19 будут лечить опытные врачи ГКБ N24

У них накоплен большой опыт лечения пациентов с коронавирусом

В госпитале на ВДНХ (в павильоне №75) больными COVID-19 займутся опытные врачи городской клинической больницы №24, сообщила в понедельник председатель комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

По ее словам, там установили самое современное медицинское оборудование, в том числе более 70 аппаратов ИВЛ.

"В госпитале на ВДНХ будут работать 280 человек. В их числе 80 врачей, 140 сотрудников из числа среднего, 50 сотрудников из числа младшего медицинского персонала и 10 немедицинских работников", - приводит АГН "Москва" слова Ларисы Картавцевой.

Парламентарий обратила внимание на систему вентиляции здания. Она устроена таким образом, что в "красной зоне" давление пониженное, а в "зеленой" оно нагнетается. "Поэтому когда открываются двери, воздух переходит только из "чистой" зоны в "грязную", а не наоборот. Это позволяет предотвратить распространение инфекции", - отметила Картавцева.

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