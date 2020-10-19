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Российская туриндустрия потеряла 600 миллиардов из-за COVID-19

21:40
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Туристические потоки восстанавливаются очень медленно

Отсутствие гостей из-за рубежа обошлось российской туриндустрии в 600 миллиардов рублей. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире турпотоки восстанавливаются очень медленно, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
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"У нас сейчас прогноз, что 600 миллиардов рублей по итогам года составят потери по въездным потокам. Окончательные цифры будут ближе к концу года. Конечно, очень многое будет зависеть от динамики того, как дальше у нас будут закрываться границы, но в целом пока прогнозы такие", - заявила Догузова в эфире телеканала РБК.

Глава Ростуризма отметила, что в целом оборот и доходы отрасли от внутреннего и въездного туризма составляют 3,7 триллиона рублей. Именно столько могла бы заработать туриндустрия – если бы не COVID-19.

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