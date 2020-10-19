Семья Ефремова отказалась от примирения с родственниками погибшего Захарова

Потерпевшие были готовы к переговорам

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, пошли на переговоры с семьей артиста – и даже готовы обсуждать возможность смягчения наказания. Однако близкие актера отказались от примирения, заявил представитель потерпевших Александр Добровинский.

"Мы обсуждали возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания Ефремову. Мы готовы были сделать все, чтобы это произошло. Переговоры продолжались до воскресенья. Но в воскресенье, 18 октября, по инициативе семьи Ефремова они были прекращены", - рассказал Добровинский в эфире телеканала "Москва-24".

Актера Михаила Ефремова признали виновным в гибели человека в ДТП. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Ефремов и его защита с приговором не согласны, их жалобу Мосгорсуд рассмотрит 20 октября. Актер пока находится в московском СИЗО-5.

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