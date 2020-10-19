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Семья Ефремова отказалась от примирения с родственниками погибшего Захарова

22:11
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Потерпевшие были готовы к переговорам

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, пошли на переговоры с семьей артиста – и даже готовы обсуждать возможность смягчения наказания. Однако близкие актера отказались от примирения, заявил представитель потерпевших Александр Добровинский.
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"Мы обсуждали возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания Ефремову. Мы готовы были сделать все, чтобы это произошло. Переговоры продолжались до воскресенья. Но в воскресенье, 18 октября, по инициативе семьи Ефремова они были прекращены", - рассказал Добровинский в эфире телеканала "Москва-24".

Актера Михаила Ефремова признали виновным в гибели человека в ДТП. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Ефремов и его защита с приговором не согласны, их жалобу Мосгорсуд рассмотрит 20 октября. Актер пока находится в московском СИЗО-5.

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