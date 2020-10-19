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Вашингтон обвинил шестерых россиян в серии кибератак

22:36
  • понедельник
  • 19 октября 2020

По версии Минюста США, это сотрудники ГРУ

Вашингтон нашел виновных в недавних крупных кибератаках. По версии Минюста США, это шестеро россиян - сотрудники Главного разведывательного управления.
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"Мы предъявили уголовные обвинения в сговоре сотрудникам российской военной разведки. Они обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе", - заявил на пресс-конференции помощник министра юстиции США Джон Демерс.

Как отмечается в заявлении Минюста, обвиняемые - Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин. Утверждается, что речь идет о военнослужащих из "воинской части 74455 ГРУ России", передает ТАСС.

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