Вашингтон обвинил шестерых россиян в серии кибератак

По версии Минюста США, это сотрудники ГРУ

Вашингтон нашел виновных в недавних крупных кибератаках. По версии Минюста США, это шестеро россиян - сотрудники Главного разведывательного управления.

"Мы предъявили уголовные обвинения в сговоре сотрудникам российской военной разведки. Они обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе", - заявил на пресс-конференции помощник министра юстиции США Джон Демерс.

Как отмечается в заявлении Минюста, обвиняемые - Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин. Утверждается, что речь идет о военнослужащих из "воинской части 74455 ГРУ России", передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"