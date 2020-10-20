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Политолог рассказал, что ждать России от следующего президента США

08:52
  • вторник
  • 20 октября 2020

Америка всегда играет только по своим правилам, заявил Сергей Судаков

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили предвыборную ситуацию в США. Изменятся ли отношения Соединенных Штатов и Европы, если Белый Дом займет Джо Байден? Как результаты голосования повлияют на отношения Вашингтона с Москвой? И какое будущее ждет договор СНВ-3? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Америка всегда играет только по своим правилам. Если они не извлекают прибыли для себя, то это не их игра. Они четко понимают: не важно, кто выиграет на выборах президента. Выиграет Дональд Трамп – ничего не изменится в отношениях с Россией. Выиграет Джо Байден – также ничего не изменится. Но в случае, если Трамп переизберется на второй срок, что ему терять?" - сказал эксперт.

Полный комментарий политолога смотрите в видео.

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