Численность армии России предложили сократить на 100 тысяч человек

Это одна из мер по экономии бюджета

Министерство финансов подготовило реформу вооруженных сил, направленную на экономию бюджета страны.

В частности, Минфин предложил сократить штатную численность военнослужащих на 10%. Как пишут "Известия", речь идет о примерно 100 тысячах должностей. Сократить штат планируется за счет ликвидации свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех военных, которые непосредственно не выполняют боевые задачи (медики, преподаватели, юристы и т.д.).

Минфин также предложил увеличить время носки военной формы и других вещей либо вообще перестать их выдавать. Вместо вещевого имущества, считают в ведомстве, военнослужащие могут получать денежную компенсацию.

Ради экономии бюджетных средств Минфин выступил за то, чтобы кормить контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

"Где-то люди будут приносить еду с собой, где-то их придется отпускать на обед за пределы части, что не очень положительно скажется на боеготовности. А как будет решаться вопрос с контрактниками на отдаленных объектах?" - вопрошает учредитель ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

Кроме того, Минфин хочет отменить ежегодное увеличение военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции и увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии. Сегодня офицер, получивший диплом и лейтенантские погоны, может прослужить всего 15 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых. В Минфине полагают, что этот срок следует увеличить до 25 лет.

Свои инициативы Минфин направил в Совет безопасности России. Ранее сотрудники ведомства предложили подобным образом оптимизировать работу таких госструктур, как МВД, ФСИН, ГФС (Государственная фельдъегерская служба) и ФССП (Федеральная служба судебных приставов).

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