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Врач рассказал, как "натренировать" иммунитет

08:33
  • вторник
  • 20 октября 2020

Иммунитет можно укрепить, если слегка изменить привычки

Сильный иммунитет – это надежная защита от вирусов. Повысить ее уровень можно и самостоятельно, если соблюдать ряд несложных правил и немного изменить свои привычки, уверен иммунолог Георгий Викулов.

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Во-первых, чтобы укрепить иммунитет, стоит регулярно заниматься спортом и начать вести активный образ жизни. При этом не стоит переборщить – чрезмерная нагрузка не пойдет во благо, зато с легкостью ухудшит ситуацию.

"Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете. Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", - объяснил врач.

Физические нагрузки следует дополнить правильным питанием. Из рациона нужно убрать обилие жирной пищи, а также отказаться от вредных привычек, передает Радио Sputnik. Курение и частое употребление алкоголя подрывают иммунитет. Тем, кто хочет укрепить свою защиту от вирусов, врачи рекомендуют забыть об этих пристрастиях? подчеркнул Викулов.

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