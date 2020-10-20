Москвичей предупредили о первом снеге и сильном ветре

Будет казаться холоднее, чем есть на самом деле

В Москве во вторник наконец-то выпадет первый снег, предупредил метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, осадки будут сопровождаться порывами ветра до 10-15 метров в секунду, а по ощущениям на улице будет казаться гораздо холоднее, чем есть на самом деле.

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью Североатлантического циклона, куда будут проникать густые массивы облачности и скоротечные ливневые осадки в смешанной фазе и холодный арктический воздух с температурой на несколько градусов ниже нормы. Сегодня с высокой степенью вероятности выпадет первый снег. Облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный мокрый снег, мы увидим его в ближайшие часы", - заявил Тишковец.

Синоптик отметил, что пока метеостанциям так и не удалось зафиксировать снег в Москве и Московской области. Сегодня же ожидается 1-2 миллиметра осадков, которые, впрочем, сразу же растают.

Тишковец добавил, что воздух в столице днем прогреется до +3 - +5 градусов, а в Подмосковье до +1 - +6 градусов. Ветер будет западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Влажность воздуха составит 80%, а атмосферное давление поднимется выше нормы – до 750 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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