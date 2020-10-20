ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выяснилась неожиданная опасность антибиотиков при гриппе

08:55
  • вторник
  • 20 октября 2020

Их нужно принимать только по рекомендации врача

Роспотребнадзор предостерег россиян от самостоятельного приема антибиотиков при гриппе. Это может быть опасно, особенно в первые дни заболевания. 
Врач рассказала о самой опасной стадии гриппа

"Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет", - говорится на сайте Роспотребнадзора. 

В ведомстве подчеркнули, что врач назначает антибиотики только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции. 

Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация, отметили в ведомстве. Состав вакцины меняется ежегодно. Вакцинироваться рекомендуется людям из группы риска: детям, людям старше 60 лет, гражданам с хроническими заболеваниями. 

Чтобы сократить риск заражения гриппом и другими вирусными инфекциями, нужно чаще и тщательнее мыть руки, избегать контактов с больными, пить больше жидкости, проветривать комнаты, использовать маску и перчатки вне дома, не посещать многолюдные места, а также избегать поцелуев и рукопожатий при встрече.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Прием лекарств
Прием лекарств
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.