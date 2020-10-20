Выяснилась неожиданная опасность антибиотиков при гриппе

Их нужно принимать только по рекомендации врача

Роспотребнадзор предостерег россиян от самостоятельного приема антибиотиков при гриппе. Это может быть опасно, особенно в первые дни заболевания.

"Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет", - говорится на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что врач назначает антибиотики только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции.

Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация, отметили в ведомстве. Состав вакцины меняется ежегодно. Вакцинироваться рекомендуется людям из группы риска: детям, людям старше 60 лет, гражданам с хроническими заболеваниями.

Чтобы сократить риск заражения гриппом и другими вирусными инфекциями, нужно чаще и тщательнее мыть руки, избегать контактов с больными, пить больше жидкости, проветривать комнаты, использовать маску и перчатки вне дома, не посещать многолюдные места, а также избегать поцелуев и рукопожатий при встрече.

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