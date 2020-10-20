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Цена на подсолнечное масло в России бьет рекорды

08:59
  • вторник
  • 20 октября 2020

Аналитики прогнозируют дальнейший рост

В России рекордно подорожало подсолнечное масло. Причиной резкого роста стал скачок экспортных цен.

За неделю цена выросла на 6,6% - до 74175 рублей за тонну. Кроме того, подорожал подсолнечник – на 3,78%, до 960 долларов за тонну.

Как говорят эксперты компании "Совэкон", в первой половине недели многие переработчики начали активно поднимать цены, которые в итоге выросли на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. По их мнению, на рынке сохранится тренд на повышение цен на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов, пишет ТАСС.

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Подсолнечное масло
Подсолнечное масло
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