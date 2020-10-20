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У звезды фильма "Большой Лебовски" нашли рак

09:09
  • вторник
  • 20 октября 2020

О диагнозе актер сообщил в стиле своего героя Чувака

Актер Джефф Бриджес, получивший известность после роли Чувака в фильме "Большой Лебовски", сообщил поклонникам о том, что врачи диагностировали у него лимфому.

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"Как сказал бы Чувак: тут такое г.. обнаружилось… Мне диагностировали лимфому. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей. Прогноз хороший", - написал 70-летний Бриджес в Сети.

Он заверил поклонников, что будет сообщать им о ходе лечения. Артист выразил благодарность всем тем, кто поддержал его и кто беспокоится о его здоровье. Бриджес заявил, что победить недуг он сможет благодаря поддержке родных и близких.

Также актер не забыл упомянуть и о грядущих президентских выборах в США – он призвал всех проголосовать за будущего американского лидера.

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Кадр из фильма "Большой Лебовски"
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