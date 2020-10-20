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Диетолог рассказал о важности ежедневного обеда

09:31
  • вторник
  • 20 октября 2020

Отказ от дневного приема пищи не поможет похудеть

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, что люди, которые предпочитают отказываться от обеда и ограничиваться двумя приемами пищи, не только сильно портят свое здоровье, но и рискуют набрать несколько лишних килограммов.
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Врач заявил, что самый плотный и калорийный прием пищи должен быть именно днем. "Если о пользе завтрака диетологи еще спорят, то в отношении обеда споров нет. Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи. Наша физическая и умственная активность предполагают, что обед – это основной и максимально калорийный прием пищи", - отметил Бобровский.

Врач предупредил, что отказ от обеда не поможет и сбросить несколько лишних килограммов, как считают многие. Организм может увеличить аппетит ближе к ночи, что непременно приведет к более плотному ужину и, как следствие, набору веса.

Также отсутствие обеда приводит к неосознанному увеличению числа высококалорийных перекусов, что негативно сказывается, не только на фигуре, но и на здоровье, передает Радио Sputnik.

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