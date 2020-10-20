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В Москве от ковида вылечились еще 1960 человек

09:19
  • вторник
  • 20 октября 2020

Выздоровевших уже больше 277 тысяч

В Москве от коронавируса выздоровели еще 1960 человек. Такие цифры озвучила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, всего с начала пандемии в Москве вылечились 277608 человек.

По данным на 9:00 20 октября, с начала пандемии в мире коронавирусом заразились 40,3 миллиона человек. Скончались более 1,1 миллиона заболевших. Россия занимает четвертое место по количеству инфицированных - 1,4 миллиона человек.

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