Глюкоза рассказала, как заразилась COVID-19 перед отпуском

Пришлось уйти на самоизоляцию

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, отдыхает вместе с мужем на Мальдивах. Как оказалось, звезда должна была отправиться в отпуск еще летом, но тогда она подхватила коронавирусную инфекцию.

Глюкоза рассказала, что этим летом она ждала отпуск больше своего дня рождения. Перед самым вылетом она вдруг заболела. "И вместо отдыха на море тихо и мирно провела две недели дома, в полной изоляции от своей семьи. Рада, что все позади и что все испытания я перенесла легко", - написала артистка в Instagram.

В этот раз ей было непросто настроиться на отдых, ведь люди продолжают болеть COVID-19, а меры по борьбе с вирусом постепенно усиливаются.

В итоге Ионова вместе с супругом - бизнесменом Александром Чистяковым - все-таки улетела на Мальдивы, где сейчас наслаждается водой, солнцем и вкусной едой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"