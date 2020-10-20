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Глюкоза рассказала, как заразилась COVID-19 перед отпуском

09:27
  • вторник
  • 20 октября 2020

Пришлось уйти на самоизоляцию

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, отдыхает вместе с мужем на Мальдивах. Как оказалось, звезда должна была отправиться в отпуск еще летом, но тогда она подхватила коронавирусную инфекцию. 
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Глюкоза рассказала, что этим летом она ждала отпуск больше своего дня рождения. Перед самым вылетом она вдруг заболела. "И вместо отдыха на море тихо и мирно провела две недели дома, в полной изоляции от своей семьи. Рада, что все позади и что все испытания я перенесла легко", - написала артистка в Instagram.

В этот раз ей было непросто настроиться на отдых, ведь люди продолжают болеть COVID-19, а меры по борьбе с вирусом постепенно усиливаются. 

В итоге Ионова вместе с супругом - бизнесменом Александром Чистяковым - все-таки улетела на Мальдивы, где сейчас наслаждается водой, солнцем и вкусной едой. 

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