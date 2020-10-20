В Роспотребнадзоре рассказали о норвежском варианте коронавируса

В России на данный момент новых штаммов коронавируса не выявлено

Найденный в Норвегии новый вариант коронавируса недостаточно изучен, необходимо дождаться публикации последовательности генома. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, комментируя информацию Норвежского института общественного здравоохранения.

"В настоящее время последовательности генома нового вируса еще не опубликованы, не опубликована и информация о конкретных мутациях, поэтому сложно сказать, насколько данный вариант вируса может отличаться от прочих", - говорится в сообщении Роспотребнадзора со ссылкой на ГНЦ "Вектор" (цитата по "Интерфаксу").

Ранее сообщалось, что в норвежском городе Тронхейме нашли новый вариант коронавируса, который отличается от циркулировавшего в стране раньше. По данным специалистов, у этого вируса присутствуют мутации, которые потенциально могут влиять на эффективность связывания с клетками человека.

При этом в России, как заявили в Роспотребнадзоре, пока не нашли новых штаммов коронавируса, значительно отличающихся от циркулирующих в других странах.

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