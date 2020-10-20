Власти Москвы объяснили, почему не торопятся с новыми ограничениями

В столице растет число заболевших коронавирусом

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве можно сравнить с весенними показателями, однако на этот раз власти столицы не спешат вводить новые ограничительные меры. Чем это обусловлено, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чиновник ответил, что на сегодняшний день в столице имеется большой задел прочности медицинской системы и коечного фонда, благодаря чему можно вводить новые ограничения достаточно неспешно и по возможности не ужесточать их, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение.

Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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