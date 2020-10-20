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Михалков поддержал семью Баталова в борьбе за недвижимость

09:58
  • вторник
  • 20 октября 2020

На квартиры актера наложили арест

Режиссер Никита Михалков заявил, что вдова и дочь актера Алексея Баталова должны получить его недвижимость и денежные средства. 
На имущество Алексея Баталова наложили арест

На днях Гитану Леонтенко и ее дочь Марию признали потерпевшими по делу о мошенничестве. Недвижимость Баталова, умершего в 2017 году, оказалась переписана на имя актрисы Наталии Дрожжиной. 16 октября суд наложил арест на спорное имущество. Следователи не исключают, что подпись Баталова, стоящую под документом о передаче недвижимости, могли подделать. 

Никита Михалков сказал, что артистка цирка Гитана Леонтенко всю свою жизнь посвятила Баталову. "Она так и осталась той самой наивной прекрасной цыганской актрисой, которая безоглядно бросила все - карьеру, цирк - все, что любила, и пошла за ним", - цитирует режиссера ТАСС. По его мнению, с Леонтенко поступили несправедливо, лишив ее недвижимости и сбережений покойного супруга. 

"Если говорить как председатель [Союза кинематографистов] - надо создавать механизм, который просто будет защищать людей, попавших в такую ситуацию. Вдов, детей тех, кто уходит, родственников звезд нашей культуры, науки и так далее", - отметил Никита Михалков. 

По его словам, такую организацию можно создать при Госдуме или при Совете Федерации.

СМИ пишут, что Баталов оставил после себя три квартиры, мастерскую и около 8 миллионов рублей на банковском счете. 

Напомним, Баталов и Леонтенко прожили вместе 54 года. Артистка цирка стала его второй женой. В 1968 году Леонтенко родила от него дочь Марию, которая страдает ДЦП. 

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