Михалков поддержал семью Баталова в борьбе за недвижимость

На квартиры актера наложили арест

Режиссер Никита Михалков заявил, что вдова и дочь актера Алексея Баталова должны получить его недвижимость и денежные средства.

На днях Гитану Леонтенко и ее дочь Марию признали потерпевшими по делу о мошенничестве. Недвижимость Баталова, умершего в 2017 году, оказалась переписана на имя актрисы Наталии Дрожжиной. 16 октября суд наложил арест на спорное имущество. Следователи не исключают, что подпись Баталова, стоящую под документом о передаче недвижимости, могли подделать.

Никита Михалков сказал, что артистка цирка Гитана Леонтенко всю свою жизнь посвятила Баталову. "Она так и осталась той самой наивной прекрасной цыганской актрисой, которая безоглядно бросила все - карьеру, цирк - все, что любила, и пошла за ним", - цитирует режиссера ТАСС. По его мнению, с Леонтенко поступили несправедливо, лишив ее недвижимости и сбережений покойного супруга.

"Если говорить как председатель [Союза кинематографистов] - надо создавать механизм, который просто будет защищать людей, попавших в такую ситуацию. Вдов, детей тех, кто уходит, родственников звезд нашей культуры, науки и так далее", - отметил Никита Михалков.

По его словам, такую организацию можно создать при Госдуме или при Совете Федерации.

СМИ пишут, что Баталов оставил после себя три квартиры, мастерскую и около 8 миллионов рублей на банковском счете.

Напомним, Баталов и Леонтенко прожили вместе 54 года. Артистка цирка стала его второй женой. В 1968 году Леонтенко родила от него дочь Марию, которая страдает ДЦП.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"