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Кабмин направил более 903 млн рублей на доплаты пенсионерам

10:09
  • вторник
  • 20 октября 2020

Финансирование получат 12 регионов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 903 миллионов рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам.

Как пишет РИА Новости, финансирование получат 12 регионов. Это республика Коми, ХМАО, ЕАО, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также Санкт-Петербург.

"Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан.

Накануне в правительстве сообщили, что дополнительно выделят более 35 миллиардов рублей на поддержку людей, оставшихся без работы.

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