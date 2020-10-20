Республика Тыва осталась без света из-за аварии

Но электроснабжение уже восстановлено

На всей территории Тувы во вторник произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщили в мэрии Кызыла.

"Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220кВ, вся республика обесточена. Идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл", - сказано в сообщении.

Глава республики Шолбан Кара-оол рассказал, что специалисты "Россетей" собирались перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика и вызвала аварийное электричества.

В настоящее время энергоснабжение удалось восстановить по резервной линии, передает Интерфакс. "В 12:18 (08:18 по московскому времени) защитной автоматикой отключилась одна из линий 220 кВ, питающих потребителей Республики Тыва. Потребители уже запитаны по резервной линии. Социально-значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников", - сообщили в Магистральных электрических сетях Сибири.

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