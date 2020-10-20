В Москве попросили закрыть летние веранды

В столице ожидается снег

Столичные власти рекомендовали кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды. Ранее сообщалось, что во вторник, 20 октября, в Москве ожидается первый снег.

"От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению ФГБУ "Ц УГМС" о том, что в Москве 20 октября ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказано в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что перед закрытием все конструкции должны быть должным образом укреплены, а зонты – закрыты, передает РИА Новости.

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