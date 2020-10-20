ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве попросили закрыть летние веранды

10:27
  • вторник
  • 20 октября 2020

В столице ожидается снег

Столичные власти рекомендовали кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды. Ранее сообщалось, что во вторник, 20 октября, в Москве ожидается первый снег.

В Москве от ковида вылечились еще 1960 человек
Собянин принял решение об открытии еще двух резервных ковид-госпиталей

"От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению ФГБУ "Ц УГМС" о том, что в Москве 20 октября ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказано в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что перед закрытием все конструкции должны быть должным образом укреплены, а зонты – закрыты, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Летние веранды в Москве
Летние веранды в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.