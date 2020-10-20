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Туалет и система получения кислорода на МКС снова работают

10:06
  • вторник
  • 20 октября 2020

Космонавтам удалось все починить

Экипаж МКС устранил все неисправности, возникшие ночью на борту станции. Сейчас все системы работают штатно. Безопасности экипажа ничего не угрожает, сообщили в "Роскосмосе".

Ранее стало известно, что на борту МКС вышла из строя система получения кислорода, сломался туалет и задымился пылесос.

Как рассказал в ходе переговоров с ЦУПом космонавт Анатолий Иванишин, в системе получения кислорода закончилась вода. Проблемы с туалетом могли произойти из-за образования пузыря в устройстве.

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