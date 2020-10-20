Туалет и система получения кислорода на МКС снова работают

Космонавтам удалось все починить

Экипаж МКС устранил все неисправности, возникшие ночью на борту станции. Сейчас все системы работают штатно. Безопасности экипажа ничего не угрожает, сообщили в "Роскосмосе".

Ранее стало известно, что на борту МКС вышла из строя система получения кислорода, сломался туалет и задымился пылесос.

Как рассказал в ходе переговоров с ЦУПом космонавт Анатолий Иванишин, в системе получения кислорода закончилась вода. Проблемы с туалетом могли произойти из-за образования пузыря в устройстве.

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