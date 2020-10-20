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В России впервые выявили больше 16 тысяч новых случаев коронавируса

13:35
  • вторник
  • 20 октября 2020

Днем ранее было 15982 случаев

За минувшие сутки в России выявили еще 16319 случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 4999 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 426 человек.

Вылечились от коронавируса 9704 пациента, в том числе в Москве – 1960. Скончались 269 заразившихся, из них 49 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1431635 случаев заражения коронавирусом. Скончались 24635 человек. Выздоровели 1085608 пациентов.

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