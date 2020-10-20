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Российские туристы поделились планами на Новый год

11:00
  • вторник
  • 20 октября 2020

Они рассказали, куда планируют поехать

Более тысячи россиян поучаствовали в опросе и рассказали о планах на Новый год. 33% из них признались, что намерены провести новогодние праздники вне дома, 19% не определились.
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56% респондентов рассказали, что из-за пандемии коронавирусной инфекции им пришлось сильно изменить планы. Около трети опрошенных решили полностью отказаться от поездок, а 22% намерены изменить формат путешествий. Лишь каждый пятый сказал, что, как и собирался, поедет в тур. Каждый десятый и не планировал путешествия в этот период, передает РИА Новости со ссылкой на Biletix.

При этом из тех, кто намерен встретить праздник вне дома, только 4% озаботились бронированием билетов и отелей. Еще 4% собираются сделать это до конца месяца.

Самыми популярными направлениями на Новый год оказались Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Екатеринбург, а также Анталья, Минск и Стамбул. Отмечается, что средний чек на забронированные в октябре авиабилеты с вылетом в новогодние праздники туда-обратно по России за год снизился на 100 рублей и составил порядка 8 тысяч рублей. Заграничные перелеты подешевели куда более значительно – с 27,4 до 14,4 тысяч рублей.

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