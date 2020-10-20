Танцы Плющенко с новорожденным сыном попали на видео

Он наслаждается отцовством

Фигурист Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео, на котором он ходит по комнате с маленьким сыном на руках.

Счастливый отец напевает что-то себе под нос и нежно целует Арсения. Малыш закутан в одеяло, поэтому его совсем не видно. "Гулять идете?" - спрашивает мужа Яна Рудковская.

Евгений Плющенко крутится вокруг своей оси, словно участвует в танцах на льду. "Вестибулярочка, проверка", - комментирует за кадром Рудковская. ​"Четверной, выезд, еще раз четверной, выезд. Все, красава", - говорит фигурист, обращаясь к сыну.

Интернет-пользователей умилило это видео. Они уверены, что со временем Арсения поставят на коньки и он станет чемпионом, как его отец и старший брат Александр.

- Теперь за успехами младшенького будем следить, я уже представляю, как они с Сашей вдвоем будут кататься.

- Милота видео просто зашкаливает.

- Ой, как приятно видеть такого заботливого папу.

- Такой счастливый.

- То, ради чего стоит жить!

Напомним, что Арсений родился в сентябре от суррогатной матери. Он стал четвертым ребенком для Яны Рудковской и третьим для Евгения Плющенко.

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