Танцы Плющенко с новорожденным сыном попали на видео

Он наслаждается отцовством
Фигурист Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео, на котором он ходит по комнате с маленьким сыном на руках.
Счастливый отец напевает что-то себе под нос и нежно целует Арсения. Малыш закутан в одеяло, поэтому его совсем не видно. "Гулять идете?" - спрашивает мужа Яна Рудковская.
Евгений Плющенко крутится вокруг своей оси, словно участвует в танцах на льду. "Вестибулярочка, проверка", - комментирует за кадром Рудковская. "Четверной, выезд, еще раз четверной, выезд. Все, красава", - говорит фигурист, обращаясь к сыну.
Интернет-пользователей умилило это видео. Они уверены, что со временем Арсения поставят на коньки и он станет чемпионом, как его отец и старший брат Александр.
- Теперь за успехами младшенького будем следить, я уже представляю, как они с Сашей вдвоем будут кататься.
- Милота видео просто зашкаливает.
- Ой, как приятно видеть такого заботливого папу.
- Такой счастливый.
- То, ради чего стоит жить!
Напомним, что Арсений родился в сентябре от суррогатной матери. Он стал четвертым ребенком для Яны Рудковской и третьим для Евгения Плющенко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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