Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 2-летнего Максима Ваганова

Мальчику диагностировали нейробластому

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Максима Ваганова из Санкт-Петербурга. В год мальчику диагностировали нейробластому - онкологическое заболевание, бороться с которым очень сложно. Максим уже перенес несколько курсов химиотерапии и операцию. Это облегчило состояние ребенка, но метастазы проникли в костный мозг. И теперь вся надежда семьи - еще на две сложнейшие операции, после которых мальчику потребуется мощная иммунотерапия. Лекарство стоит очень дорого - 5 миллионов 704 тысячи 839 рублей. Таких денег семья не наберет, даже если продаст все. И сейчас им очень нужна ваша помощь.

Николай и Марина Вагановы растят чудесных двойняшек. И еще недавно не было, наверное, на свете семьи счастливее. Но когда детям исполнился годик, всегда активного сына как подменили: стал бледнеть, плакать и отказываться от еды.

"У ребёнка был низкий гемоглобин, подумали, что у нас анемия. Начали полную проверку организма и нашли новообразования в брюшной полости", - рассказал отец Максима Николай Ваганов.

Максима Ваганова забрали в реанимацию. Опухоль в животике оказалась размером с крупное яблоко — около 10 сантиметров. Тогда родители и узнали о страшном диагнозе. Нейробластома — онкологическое заболевание так называемой симпатической нервной системы, которая контролирует работу сердца, кровообращения, кишечника. Чаще всего этот вид рака развивается именно у маленьких детей, когда мутируют еще несозревшие, эмбриональные клетки. Ребенку назначили курс химиотерапии. После первой же процедуры ему стало намного легче.

"Он только научился ходить. Когда он заболел, он снова перестал. Соответственно мы в больнице после курсов химиотерапии заново учились ходить", - сказала мама мальчика Марина Ваганова.

После третьей процедуры опухоль уменьшилась до 3 сантиметров — 18 декабря прошлого года ее удалили. Но метастазы успели проникнуть в костный мозг ребенка. Медики сказали продолжать высокодозную химиотерапию. Двухгодовалый Максим перенес уже 13 процедур.

"Живешь и не понимаешь, какой следующий шаг. Когда тебе его расписывают, как-то проще", - сообщил отец ребенка.

Послезавтра Вагановы летят в Москву — у Максима важная и крайне опасная операция - радиотаргетная терапия. Облучение радиоактивным йодом. Потом, уже в Петербурге — последняя химиотерапия и трансплантация стволовых клеток. На все это родителям удалось найти средства, возможности и квоты. Но сразу после трансплантации Максиму нужно начать мощную иммунотерапию. Иначе опухоль может вернуться. Врачи прописали препарат Динутуксимаб-бета, он очень дорогой. Один курс — четыре флакона — стоит 5 миллионов 704 тысячи 839 рублей. Таких денег у семьи нет.

"Самое страшное, если случится рецидив. Учитывая, что мы прошли уже больше, чем обычно при нашем заболевании, лечиться в случае рецидива у нас возможно будет нечем", - сказала мама Максима.

Родители стараются быть сильными и не показывать детям своих переживаний. Папа иногда не выдерживает. Просто не может потерять сына.

"Мы с супругой и родные не видим какого-то будущего без него. Терапия необходима в определённое время, поскольку клетки опять могут начать расти", - говорит отец Максима.

Они в полушаге от того, чтобы победить страшную болезнь. И сделали для этого все, что могли. Теперь осталось только верить в доброту людей и их помощь. И они верят.

Чтобы спасти жизнь Максима, иммунотерапию нужно провести сразу после операции, то есть как можно скорее. Поэтому ваша помощь ему нужна прямо сейчас. Сделать это очень просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим телезрителей за то, что вы не остаётесь равнодушными к чужой беде и помогаете дарить надежду тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Ваганова, программа 1096

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Север-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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