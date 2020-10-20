В больнице Читы украли медную трубу для подачи кислорода больным с COVID

Пациенты могли погибнуть

По всей стране вводят дополнительные ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. В Хабаровском крае отменяют массовые мероприятия. В Уфе организовывают рейды в транспорте, контролируя соблюдение масочного режима. Однако безопасность окружающих волнует далеко не всех. В Чите неизвестные обокрали больницу. Поступок чуть не закончился трагедией.

Охотники за цветным металлом поставили под угрозу жизни нескольких пациентов Читинской городской больницы. Они решили украсть 15 метров медной трубы. Именно по ней велась подача кислорода в медицинский корпус, где находятся больные ковидом в тяжелом состоянии, большинство из них - на аппаратах ИВЛ.

"Аппараты ИВЛ подали звуковой сигнал, что упало давление. Когда персонал больницы стал разбираться в произошедшем, выяснилось, что произошел сбой при подаче газа в оборудование. В это время 5 пациентов нуждались в бесперебойной подаче кислорода", - сообщил руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Забайкальского края Инга Николаева.

Пациентов экстренно перевели в другой корпус. Похитителей ищут. В госпитале уже провели ремонтные работы. Ведь каждая койка здесь на счету. Загруженность на 90 процентов. Сложная ситуация сейчас и в Хабаровском крае. Больницы переполнены.

Коронавирус атакует российский спорт. Накануне заболели футболисты "Оренбурга". До этого на двухнедельный карантин отправилось брянское "Динамо". Паралимпийская сборная России по плаванию вынужденно задержится на Сахалине – ковид обнаружили у тренера. В регионах принимают всевозможные меры по сдерживанию опасного вируса. Вот только не все понимают, насколько важно сейчас соблюдать введенные правила.

– Ты кондуктор? Или медсестра? Или врач?

– Я кондуктор.

– Ну, и выполняй свои обязанности!

– Я и выполняю, я не имею право вас обилечивать без маски!

– Не обилечивай!

А в Брянске и Северной Осетии решили не высаживать из автобуса, а просто подарить нарушителям средства защиты. Маски раздают и водителям, и пассажирам. Проверяют наличие масок у посетителей и в магазинах. Продолжается дезинфекция социально-значимых объектов. В Анапе обработку провели на железнодорожном вокзале. А в Якутии не будут массово переводить школы на дистанционное обучение, хотя профсоюз учителей и бьет тревогу. Зато усилили рейды. По данным Минпросвещения, всего в 126 школах в 36 регионах сохраняют карантинные меры.

В столице ученики с 6 по 11 классы сейчас на удаленке. Это разгрузило школы, удается развести потоки, чтобы они не пересекались. Ведь, младшие классы вернулись на учебу после каникул в офлайн-формате. Меры московских властей по сдерживанию коронавируса приносят свои плоды: количество пользователей общественного транспорта заметно снизилось, а оставшиеся пассажиры должны надевать маски и перчатки. И вот, по данным оперштаба, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.

Елена Макарова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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